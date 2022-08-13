Об этом, как пишет Politeka.net, на своей странице в Facebook сообщила народный депутат Украины Юлия Гришина.
По ее словам, с такой просьбой к Министерству Украины обратился главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.
«Министерство обороны получило от него обращение с просьбой разрешить выезд за границу тем, кто не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации на особый период. Это, в частности, студенты!», - сообщила Гришина.
В комментариях к посту многие высказали мнение, что это хорошее известие и, что в случае принятия этого решения Минобороны поступит мудро.
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«Это очень хорошая новость!», «Есть надежда, что студенты все-таки смогут выехать», «Надеемся, это будет работать», - пишут в комментариях.
Также пользователи соцсетей рассуждают, что «закон и так не содержал ограничения на их выезд! Их просто не выпускают пограничники», поэтому, по сути, нужна отмашка пограничникам «убрать команду, которая была дана устно – не выпускать как можно больше мужчн, даже студентов».
Добавим, что тем временем на площади Рынок во Львове разместили более 40 дипломов украинских студентов, которые погибли в результате полномасштабного вторжения рф в Украину. Дипломов, которые уже никогда не будут выданы.
На дипломах только официально известные имена. Настоящая цифра погибших намного больше, сообщили во Львовском городском совете.
Напомним, в Украине готовятся прдлить военное положение и мобилизацию - до какой даты.
Также сообщалось, что обязательную эвакуацию населения могут объявить еще вв нескольких областях - к чему готовиться.
Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты пытаются продвинуться на нескольких направлениях сразу.