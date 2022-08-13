Разрешить выезд за границу могут тем, кто не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации на особый период.

Об этом, как пишет Politeka.net, на своей странице в Facebook сообщила народный депутат Украины Юлия Гришина.

По ее словам, с такой просьбой к Министерству Украины обратился главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

«Министерство обороны получило от него обращение с просьбой разрешить выезд за границу тем, кто не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации на особый период. Это, в частности, студенты!», - сообщила Гришина.

В комментариях к посту многие высказали мнение, что это хорошее известие и, что в случае принятия этого решения Минобороны поступит мудро.

«Это очень хорошая новость!», «Есть надежда, что студенты все-таки смогут выехать», «Надеемся, это будет работать», - пишут в комментариях.

Также пользователи соцсетей рассуждают, что «закон и так не содержал ограничения на их выезд! Их просто не выпускают пограничники», поэтому, по сути, нужна отмашка пограничникам «убрать команду, которая была дана устно – не выпускать как можно больше мужчн, даже студентов».

Добавим, что тем временем на площади Рынок во Львове разместили более 40 дипломов украинских студентов, которые погибли в результате полномасштабного вторжения рф в Украину. Дипломов, которые уже никогда не будут выданы.

На дипломах только официально известные имена. Настоящая цифра погибших намного больше, сообщили во Львовском городском совете.

Напомним, в Украине готовятся прдлить военное положение и мобилизацию - до какой даты.

Также сообщалось, что обязательную эвакуацию населения могут объявить еще вв нескольких областях - к чему готовиться.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты пытаются продвинуться на нескольких направлениях сразу.