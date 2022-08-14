Радник глави Офісу президента Олексій Арестович у своєму телеграм-каналі розповів про особливість українців, а також поділився прогнозом, якою бачить Україну в майбутньому, і що для цього потрібно зробити.
За словами Арестовича, існує базова незбалансована суперечність в Україні, яка полягає в тому, що українці не дотягують до масштабів України.
"Це не приниження українців, це характеристика того, що нам усім є куди рости. Якщо ми хоча б усвідомимо цей розрив, то зможемо направити свій потенціал у правильному руслі. Потенціал українців 400 років зливався у жертовні страждання, а окремі діячі виїжджали до Петербурга, Москву чи на Захід. Росія культивувала та підтримувала в нас комплекс жертви, а потім ми й самі продовжили цю справу", - каже радник.
Він заявив, що бачить Україну у світовому ТОПі держав. Таким собі орлом, який ширяє серед інших сильних птахів, у той час, як колективно самі українці бачать Україну каченям, яке намагається знайти місце серед інших пташок, сісти та "просто жити".
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За словами Арестовича, на початку війни українці, здавалося б, остаточно покінчили з "комплексом жертви". Однак старі звички назад затягують народ у це болото.
"Усвідомлення цього прийде, коли ми перестанемо нити і слухати скиглі, підберемо соплі і з властивим козацьким драйвом візьмемо штурвал долі в свої руки. Подивимося на всі боки і побачимо, що ми один із найкреативніших і працездатних народів. Живемо у величезній країні з прекрасним кліматом, географічним розташуванням та запасом природних ресурсів. Сидячи на місці з бажанням "просто жити", ми не виживемо. Ця ж географія з відкритими кордонами та ресурси завжди будуть ласим шматком для стерв'ятників. Ми зобов'язані встати і полетіти, інакше загинемо", - підсумував Олексій. Арестович.
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