За словами радника, Україна завжди буде ласим шматком для стерв'ятників через чудовий клімат, ресурси та працьовитих людей.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович у своєму телеграм-каналі розповів про особливість українців, а також поділився прогнозом, якою бачить Україну в майбутньому, і що для цього потрібно зробити.

За словами Арестовича, існує базова незбалансована суперечність в Україні, яка полягає в тому, що українці не дотягують до масштабів України.

"Це не приниження українців, це характеристика того, що нам усім є куди рости. Якщо ми хоча б усвідомимо цей розрив, то зможемо направити свій потенціал у правильному руслі. Потенціал українців 400 років зливався у жертовні страждання, а окремі діячі виїжджали до Петербурга, Москву чи на Захід. Росія культивувала та підтримувала в нас комплекс жертви, а потім ми й самі продовжили цю справу", - каже радник.

Він заявив, що бачить Україну у світовому ТОПі держав. Таким собі орлом, який ширяє серед інших сильних птахів, у той час, як колективно самі українці бачать Україну каченям, яке намагається знайти місце серед інших пташок, сісти та "просто жити".

За словами Арестовича, на початку війни українці, здавалося б, остаточно покінчили з "комплексом жертви". Однак старі звички назад затягують народ у це болото.

"Усвідомлення цього прийде, коли ми перестанемо нити і слухати скиглі, підберемо соплі і з властивим козацьким драйвом візьмемо штурвал долі в свої руки. Подивимося на всі боки і побачимо, що ми один із найкреативніших і працездатних народів. Живемо у величезній країні з прекрасним кліматом, географічним розташуванням та запасом природних ресурсів. Сидячи на місці з бажанням "просто жити", ми не виживемо. Ця ж географія з відкритими кордонами та ресурси завжди будуть ласим шматком для стерв'ятників. Ми зобов'язані встати і полетіти, інакше загинемо", - підсумував Олексій. Арестович.

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