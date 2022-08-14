Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в своем телеграмм-канале рассказал об особенной черте украинцев, а также поделился прогнозом, какой видит Украину в будущем, и что для этого нужно сделать.

По словам Арестовича, существует базовое несбалансированное противоречие в Украине, которое состоит в том, что украинцы не дотягивает до масштабов Украины.

"Это не принижение украинцев, это характеристика того, что нам всем есть куда расти. Если мы хотя бы осознаем этот разрыв, то сможем направить свой потенциал в правильном русле. Потенциал украинцев 400 лет сливался в жертвенные страдания, а отдельные деятели уезжали в Петербург, Москву или на Запад. Россия культивировала и поддерживала в нас комплекс жертвы, а потом мы и сами продолжили это дело", - говорит советник.

Он заявил, что видит Украину в мировом ТОПе государств. Таким себе орлом, который парит среди других сильных птиц, в то время, как коллективно украинцы видят Украину утенком, который пытается найти место среди других птичек, сесть и "просто жить".

По словам Арестович, в начале войны украинцы, казалось бы, окончательно покончили с "комплексом жертвы". Однако, старые привычки обратно затягивают народ в это болото.

"Осознания этого придет, когда мы перестанем ныть и слушать нытье, подберем сопли и с присущим козацким драйвом возьмем штурвал судьбы в свои руки. Посмотрим по сторонам и увидим, что мы один из самых креативных и трудоспособных народов. Живем в огромной стране с прекрасным климатом, географическим положением и запасом природных ресурсов. Сидя на месте с желанием "просто жить", мы не выживем. Эта же география с открытыми границами и ресурсы всегда будут лакомым куском для стервятников. Мы обязаны встать и полететь, иначе погибнем", - подытожил Алексей Арестович.

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