У Пісках Донецької області весь тиждень точилися запеклі бої, при цьому територія населеного пункту залишається спірною.

Як інформує британська розвідка , Минулого тижня пріоритетом російських окупантів була переорієнтація підрозділів для посилення півдня України. Однак на Донбасі сили, що підтримуються росією, в основному бойовики "ДНР", продовжують робити спроби атак на північ від Донецька.

«Найзапекліші бої велися в районі села Піски, поблизу Донецького аеропорту. Причому територія населеного пункту, ймовірно, залишається спірною», - йдеться у повідомленні.

У розвідці Великобританії вважають, що новою метою російських окупантів є захоплення траси M04, основний підхід до Донецька із Західної України.

За даними прес-центру генштабу ЗСУ, минулої доби наші військові ліквідували 150 російських окупантів і підірвали тридцять одиниць ворожої техніки. Загальна кількість знищених ворогів досягла позначки 43 550 осіб.

Нагадаємо, росіяни видихаються і пустили в хід нові погрози, щоби примусити Україну до мирних переговорів.

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