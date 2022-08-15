Рабське виховання молодого раба в рабському суспільстві показали на прикладі, що стався в дитсадку рф.

Публіцистка Лідія Незорова опублікувала відео , на якому знято як вихователька ставить дитину на коліна і змушує цілувати землю.

"Багато хто запитує, звідки береться рабська свідомість. Ні, воно не передається з генами і не вбирається з молоком матері.

Середа. Рабське середовище і тільки воно робить росіян рабами.

На відео – чудовий приклад рабського виховання юного раба у рабському суспільстві. Все відбувається за мовчазної підтримки та схвалення рабів - сьогодення та майбутнє.

Цей хлопчик, як і решта дітей, виросте і мститиме за своє приниження. Дістанеться всім дружині, дітям, товаришам по службі по армії, або сусідам по камері у в'язниці. Це вже як карта ляже.

Це відео знімає питання про походження жорстокості та схильності до садизму у російських солдатів на цій війні.

Всі вони – всі ті, хто гвалтують, грабують, катують та вбивають українців зараз пройшли чудову підготовку у сім'ях, дитсадках та школах. В армію вони потрапляють вже озлобленими рабами, готовими мстити за своє рабське існування всім, кому дозволено. Вони й ідуть до армії, щоб мати можливість «ставити на коліна», – коментує Лідія Невзорова.

Нагадаємо, ЗСУ точним ударом врізали по штабу "вагнерівців".

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