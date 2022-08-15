Рабское воспитание юного раба в рабском обществе показали на примере, который произошел в детсаду рф.

Публицистка Лидия Незорова опубликовала видео, на котором запечатлено как воспитательница ставит ребенка на колени и заставляет целовать землю.

"Многие задаются вопросом, откуда берется рабское сознание. Нет, оно не передается с генами и не впитывается с молоком матери.

Среда. Рабская среда и только она делает россиян рабами.

На видео - замечательный пример рабского воспитания юного раба в рабском обществе. Все происходит при молчаливой поддержке и одобрении рабов - настоящих и будущих.

Этот мальчик, как и остальные дети, вырастит и будет мстить за свое унижение. Достанется всем- жене, детям, сослуживцам по армии, или соседям по камере в тюрьме. Это уж «как карта ляжет».

Это видео снимает вопрос о происхождении жестокости и склонности к садизму у российских солдат на этой войне.

Все они - все те, кто насилуют, грабят, пытают и убивают Украинцев сейчас прошли прекрасную подготовку в семьях, детсадах и школах. В армию они попадают уже озлобленными рабами, готовыми мстить за свое рабское существование всем, кому дозволено. Они и идут в армию, чтобы иметь возможность «ставить на колени», - комментирует Лидия Невзорова.

Напомним, ВСУ точным ударом врезали по штабу "вагнеровцев".

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