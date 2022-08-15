Російські війська та їхні найманці в Україні діють приблизно у шести угрупованнях, які розділили на пріоритетних напрямках.

Американський інститут вивчення війни назвав напрямки, на яких ведуться найактивніші бойові дії, а також ті, що є пріоритетом для рф у війні проти України. Про це йдеться у звіті ISW.

Шість угруповань росії орієнтовані на Харків та північний схід Харківської області, лінію Ізюм – Слов'янськ, Сіверсько-Лисичанський район, Бахмут, Авдіївсько-Донецький міський район та південь України.

Останнім часом окупанти провели наземні атаки на північ від Харкова, північний захід від Слов'янська, схід від Сіверська, а також досягли невстановлених успіхів у районі Бахмута.

За їхніми даними, солдати із ПВК "Вагнера" ​​лідирують біля Бахмута, а сили, залучені з "ДНР", переважають у районі Авдіївка – Донецьк.

Передбачається, що війська Південного військового округу (ЮВО) становили початкове ядро ​​сил у Херсонській та Запорізькій областях, але були посилені групами Східного військового округу (ВВО), повітрянодесантних військ та Росгвардії.

Нагромадження сил ЗСУ у Херсонській області та навколо неї може створити значні труднощі для російського командування та управління, особливо якщо українські сили продовжать там контрнаступ.

Нагадаємо, що на окупованій Луганщині радіють удару по базі ПВК "Вагнер", відео.

Як повідомляла Politeka, де бійцям ЗСУ вдалося відбити наступ.

Також Politeka писала, що партизани «кошмарять» ворога, пролунав новий вибух.