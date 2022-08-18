Справжні можливості російського озброєння продемонструвала війна в Україні, і тепер, щоб не говорив путін, а практика використання зброї показала зовсім інше.

На форумі "Армія-22", який проводять у країні-агресорі росії, показують нібито високоефективну російську зброю. Насправді ж вона застаріла та неефективна, а нових розробок військово-промисловий комплекс окупантів не видає.

Як повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, справжні можливості російського озброєння продемонструвала війна в Україні.

ВПК агресорів досі користується радянськими здобутками, у порівнянні із західними аналогами вони відсталі.

"Виробництво озброєння росії залежить від західної електроніки та підприємств з України. Ні до першого, ні до другого доступу росіяни отримати не можуть. ВПК росії занепадає, як і інші галузі російської економіки, - підприємства простоюють, працівники залишаються без роботи", - йдеться у повідомленні.

У Страткомі також зазначили, що керівництво російської армії наражає своїх же солдатів на смертельну небезпеку, відправляючи їх на війну в Україну на застарілій техніці.

"Трофейна російська техніка - з виробничим браком, а отже, рф наражає своїх же солдатів на небезпеку при її експлуатації. А серія пожеж і вибухів на підприємствах ВПК свідчить про наміри чиновників приховати реальний стан галузі", - додали в Страткомі.

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