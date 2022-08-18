Истинные возможности российского вооружения продемонстрировала война в Украине, и теперь чтобы не говорил путин, а практика ипользования оружия показала совсем другое.

На форуме "Армия-22", который проводят в стране-агрессоре России, показывают якобы высокоэффективное российское оружие. На самом же деле оно устаревшее и неэффективное, а новых разработок военно-промышленный комплекс оккупантов не выдает.

Как сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, истинные возможности российского вооружения продемонстрировала война в Украине.

ВПК агрессоров до сих пор пользуется советскими достижениями, по сравнению с западными аналогами они отсталые.

"Производство вооружения рф зависит от западной электроники и предприятий из Украины. Ни к первому, ни ко второму доступ россияне получить не могут. ВПК рф приходит в упадок, как и другие отрасли российской экономики, – предприятия простаивают, работники остаются без работы", – говорится в сообщении.

В СтратКоме также отметили, что руководство российской армии подвергает своих же солдат смертельной опасности, отправляя их на войну в Украину на устаревшей технике.

"Трофейная российская техника – с производственным браком, а следовательно, рф подвергает своих же солдат опасности при ее эксплуатации. А серия пожаров и взрывов на предприятиях ВПК свидетельствует о намерениях чиновников скрыть реальное состояние отрасли", – добавили в СтратКоме.

Напомним, что удар по жилому дому в Харькове, количество жертв неуклонно растет.

Как сообщала Politeka, названы направления, где враг мощно получил по зубам от ВСУ.

Также Politeka писала, что для россиян начинает действовать жесткий запрет, жизнь для них не будет прежней.