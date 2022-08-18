У триповерховий житловий будинок в Харкові на Салтівці окупанти влучили ракетою, попередньо - «Іскандером».

Про це, як пише Politeka.net, повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

За його словами, масштаби руйнування - жахливі. Також він повідомив, що кількість жертв зросла.

«7 людей загинули. 16 - поранені, серед них - 11-річна дитина. Один чоловік перебуває у тяжкому стані, інші госпіталізовані - в середньому стані», - сказав Синєгубов.

Пошукові роботи продовжуються.

«Росіяни жорстоко і цілеспрямовано влучили по цивільних. А тепер у своїх так званих «ЗМІ» поширюють чергові фейки про «військові об‘єкти». Жодного військово об’єкту. Виключно цивільні - серед яких пенсіонери та діти. Це справжній тероризм, на який здатні лише нелюди!», - повідомив Синєгубов.

Нагадаємо, спочатку повідомлялось про трьох загиблих, згодом кількість жертв зросла до шести.

«Ракетний удар… По гуртожитку… Будівля вщент зруйнована. Точну кількість загиблих і поранених встановлюємо. Підлий і цинічний удар по цивільних, що не має жодного виправдання й демонструє безсилля агресора. Не пробачимо, помстимося», - прокоментував ракетний удар з боку росіян президент України Володимир Зеленський.

Пізніше радниця голови Харківської облради Наталя Попова повідомила, що серед постраждалих мешканців – глухонімі. Люди, які фізично не можуть почути сигнал тривоги.

«Вони же не можуть відізватися під час об’явлення тиші рятівникам», - повідомила Попопа додавши, що росіяни будуть горіти у пеклі.

Тим часом у Харкові знов гримлять вибухи – зранку 18 серпня окупанти завдали нового удару по місту.

«Після ракетного удару в Слобідському районі Харкова отримали поранення 5 осіб», - повідомив Синєгубов.

Серед постраждалих – дитина.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни повідомили, чи змінилися глобальні плани Кремля щодо України.

Також повідомлялось, що помічено ознаки контрнаступу ЗСУ.

Крім того, Politeka.net писала, що штаб росіян перетворився на купу сміття - відео.