За 6 місяців після широкомасштабного вторгнення росія не змогла досягти успіхів в інформаційній війні проти України – російські операції в інфопросторі виявилися невмілими, а фейки легко розвіювалися оприлюдненими розвідданими.

Про це в авторській колонці на сайті The Economist пише директор Агентства розвідки та кібербезпеки (GCHQ) Великобританії сер Джеремі Флемінг.

Він зазначає, що дезінформація в інтернеті швидко стала основною частиною російської кампанії, викликаючи плутанину і хаос в Україні та за її межами. Росія вже використовувала цей підручник раніше, зокрема у Сирії та на Балканах.

Вона має на меті посіяти недовіру до джерел інформації, спотворити дії України та оприлюднити помилкові наративи про причини дій росії. Проте президент путін повністю програв інформаційну війну в Україні та на Заході.

За його словами, спроби росіян знищити цифрову інфраструктуру України натрапили на стійкий, професійний та ефективний український кіберзахист. Він наголосив, що хоч це привід для радості, ми не повинні недооцінювати те, як російська дезінформація діє в інших країнах світу

Флемінг зазначив, що багато хто з найбільш густонаселених країн не погодився з проханням ООН засудити росію за її вторгнення. Він наголосив, що на громадську думку в цих місцях впливає інформація, що надходить із росії.

Водночас він визнав, що Україна продемонструвала себе надзвичайно ефективним кіберзахисником.

"Ми побачили найефективнішу оборонну кіберактивність в історії. Діючи під постійним тиском проти дуже здібного противника, ця команда промисловості, розвідки, служб безпеки, а в деяких випадках і громадян працювала пліч-о-пліч, щоб попереджати, реагувати і виправляти. Цей кіберзахист виявився сильнішим, ніж очікувала росія", – наголосив Джеремі Флемінг.

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