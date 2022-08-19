За 6 месяцев после широкомасштабного вторжения рф не смогла добиться успехов в информационной войне против Украины – российские операции в инфопространстве оказались неумелыми, а фейки легко развеивались обнародованными разведданными.

Об этом в авторской колонке на сайте The Economist пишет директор Агентства разведки и кибербезопасности (GCHQ) Великобритании сэр Джереми Флеминг.

Он отмечает, что дезинформация в интернете быстро стала основной частью российской кампании, вызывая неразбериху и хаос в Украине и за ее пределами. Рф уже использовала этот учебник ранее, в частности в Сирии и на Балканах.

Она имеет цель посеять недоверие к источникам информации, исказить действия Украины и обнародовать ложные нарративы о причинах действий россии. Тем не менее, президент путин полностью проиграл информационную войну в Украине и на Западе.

По его словам, попытки россиян уничтожить цифровую инфраструктуру Украины натолкнулись на устойчивую, профессиональную и эффективную украинскую киберзащиту. Он подчеркнул, что хоть это повод для радости, мы не должны недооценивать то, как российская дезинформация действует в других странах мира.

Флеминг отметил, что многие из самых густонаселенных стран не согласились с просьбой ООН осудить россию за ее вторжение. Он подчеркнул, что на общественное мнение в этих местах влияет информация, поступающая из россии.

В то же время, он признал, что Украина продемонстрировала себя чрезвычайно эффективным киберзащитником.

"Мы увидели самую эффективную оборонную киберактивность в истории. Действуя под постоянным давлением против очень способного противника, эта команда промышленности, разведки, служб безопасности, а в некоторых случаях и граждан работала бок-о-бок, чтобы предупреждать, реагировать и исправлять. Эта киберзащита оказалась сильнее, чем ожидала россия", – подчеркнул Джереми Флеминг.

Напомним, что украинские партизаны сорвали грандиозные планы оккупантов в Мелитополе.

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