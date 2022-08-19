17 серпня о 10.58 та в ніч на 18 серпня, у південній частині окупованого Мелітополя Запорізької області було чути вибухи. Після цього росіяни перекрили південний виїзд із міста, пише видання
Виявилося, що до вибухів причетні мелітопольські партизани, які підірвавши електроопору, порушили плани росіян щодо швидкого перепідключення ЗАЕС.
«У понеділок, 15 серпня, у Мелітополі, нагадаємо, були помічені великовантажні машини з бухтами проводів та бочками з трансформаторною олією. Найімовірніше їх завезли, щоб реалізувати план підключення Запорізької АЕС до російської енергосистеми», - повідомляє видання.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіян налякали повістки у поштових скриньках.
Також повідомлялося про вибухи на військовому аеродромі "Бельбек" поблизу окупованого Севастополя.
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