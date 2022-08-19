Українські партизани підірвали електроопору, не давши рашистам реалізувати план підключення Запорізької АЕС до російської енергосистеми.

17 серпня о 10.58 та в ніч на 18 серпня, у південній частині окупованого Мелітополя Запорізької області було чути вибухи. Після цього росіяни перекрили південний виїзд із міста, пише видання РІА-Мелітополь.

Виявилося, що до вибухів причетні мелітопольські партизани, які підірвавши електроопору, порушили плани росіян щодо швидкого перепідключення ЗАЕС.

«У понеділок, 15 серпня, у Мелітополі, нагадаємо, були помічені великовантажні машини з бухтами проводів та бочками з трансформаторною олією. Найімовірніше їх завезли, щоб реалізувати план підключення Запорізької АЕС до російської енергосистеми», - повідомляє видання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіян налякали повістки у поштових скриньках.

Також повідомлялося про вибухи на військовому аеродромі "Бельбек" поблизу окупованого Севастополя.

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