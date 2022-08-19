17 серпня о 10.58 та в ніч на 18 серпня, у південній частині окупованого Мелітополя Запорізької області було чути вибухи. Після цього росіяни перекрили південний виїзд із міста, пише видання РІА-Мелітополь.

Виявилося, що до вибухів причетні мелітопольські партизани, які підірвавши електроопору, порушили плани росіян щодо швидкого перепідключення ЗАЕС.

окупанти, війна, Запорізька АЕС

«У понеділок, 15 серпня, у Мелітополі, нагадаємо, були помічені великовантажні машини з бухтами проводів та бочками з трансформаторною олією. Найімовірніше їх завезли, щоб реалізувати план підключення Запорізької АЕС до російської енергосистеми», - повідомляє видання.

Популярні новини зараз

"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно

Росіянин випадково переказав більше мільйона на допомогу Україні та залишився ні з чим: як це сталося

"Не можу повірити": трагічно обірвалося життя музиканта, який збирав гроші для українців, кадри

Каменських відвідала маму після повернення в Україну: "А що сталося, що за півроку повернулися?"

Танкович із "Дизель шоу" повернувся у свій будинок і побачив, що росіяни винесли із собою: "Намагалися стати ближче до 21 століття"
Показати ще

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіян налякали повістки у поштових скриньках.

Також повідомлялося про вибухи на військовому аеродромі "Бельбек" поблизу окупованого Севастополя.

Крім того, Politeka.net писала, що для ЗСУ купили супутник – які "космічні" переваги отримали українські захисники.