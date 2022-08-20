З раннього ранку в суботу, 20 серпня, в російському курортному місті Сочі розгорілася масштабна пожежа поблизу аеропорту.

Місцеві канали публікують кадри з місця НП: вогонь та стовп чорного диму видно здалеку.

За попередніми даними, горить гаражний кооператив біля міжнародного аеропорту Сочі, в районі вулиць Злітна та Ромашок.

У МНС рф заявили, що загоряння локалізовано. Про відміну рейсів в аеропорту Сочі поки не повідомлялося.

Раніше повідомлялося про ще одну масштабну НП у Краснодарському краї росії. 10 серпня сталася пожежа на нафтосховищі в Єйську, що майже навпроти окупованого Маріуполя, через Азов за 30 км. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Палить нафтосховище. Мабуть, теж хтось невдало кинув недопалок ;)Нагадаю, що Єйськ - те саме місто, звідки планують завозити БК до Маріупольського порту. В Єйську, крім порту, є вантажний авіа термінал. Тому така раптова пожежа може бути зовсім не раптовим", - написав Андрющенко.

Нагадаємо, раніше стало відомо про катастрофу росіян у Криму.

Також повідомлялося, що американці розсекретили реальну ситуацію з вибузами в Криму та Білгородській області рф, кадри нової НП.

Тим часом у росії продовжують горіти військкомати – у Мережу злили нове відео.