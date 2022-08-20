Местные каналы публикуют кадры с места ЧП: огонь и столб черного дыма видно издали.
По предварительным данным, горит гаражный кооператив около международного аэропорта Сочи, в районе улиц Взлётная и Ромашек.
В МЧС рф заявили, что возгорание локализовано. Об отмене рейсов в аэропорту Сочи пока не сообщалось.
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"Пылает нефтехранилище. Видимо, тоже кто-то неудачно бросил окурок ;)Напомню, что Ейск — тот же город, откуда планируют завозить БК в Мариупольский порт. В Ейске, кроме порта, есть грузовой авиа терминал. Поэтому такой внезапный пожар может быть совершенно не внезапным", - написал Андрющенко.
Напомним, ранее стало известно о катастрофе россиян в Крыму.
Также сообщалось, что американцы рассекретили реальную ситуацию с выбузами в Крыму и Белгородской области рф, кадры нового ЧП.
Тем временем в россии продолжают гореть военкоматы - в Сеть слили новое видео.