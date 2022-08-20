С самого раннего утра в субботу, 20 августа, в российском курортном городе Сочи разгорелся масштабный пожар вблизи аэропорта.

Местные каналы публикуют кадры с места ЧП: огонь и столб черного дыма видно издали.

По предварительным данным, горит гаражный кооператив около международного аэропорта Сочи, в районе улиц Взлётная и Ромашек.

В МЧС рф заявили, что возгорание локализовано. Об отмене рейсов в аэропорту Сочи пока не сообщалось.

Ранее сообщалось о еще одном масштабном ЧП в Краснодарском крае россии. 10 августа произошел пожар на нефтехранилище в Ейске, что почти напротив оккупированного Мариуполя, через Азов в 30 км. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Пылает нефтехранилище. Видимо, тоже кто-то неудачно бросил окурок ;)Напомню, что Ейск — тот же город, откуда планируют завозить БК в Мариупольский порт. В Ейске, кроме порта, есть грузовой авиа терминал. Поэтому такой внезапный пожар может быть совершенно не внезапным", - написал Андрющенко.

Напомним, ранее стало известно о катастрофе россиян в Крыму.

Также сообщалось, что американцы рассекретили реальную ситуацию с выбузами в Крыму и Белгородской области рф, кадры нового ЧП.

Тем временем в россии продолжают гореть военкоматы - в Сеть слили новое видео.