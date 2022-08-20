Нещодавні українські удари по військовій та транспортній інфраструктурі окупантів у Криму та Херсонській області вводять росію в паніку.

Про це йдеться у свіжому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти вважають, що повідомлення про удари по російських об'єктах у Криму та Білгородській області "були перебільшені". Проте, за супутниковими знімками, окупанти почали готуватися до нових ударів – перевозити боєприпаси та техніку ближче до полів та лісів.

Аналітики ISW додали, що не бачать на знімках жодних пошкоджень на авіабазі в Бельбеку та аеродромі в Старому Осколі. Відео, які поширювалися російськими чатами в соцмережах, нібито ударів у Бельбеку є "переробленими", хибними кадрами.

Зазначимо, вранці 20 серпня у Криму сталася нова НП: на дах штабу Чорноморського флоту прилетів безпілотник. Про це заявив «губернатор» Севастополя развозжаєв.

«На жаль, збитий не був, хоча над бухтою працювали стрілецькою зброєю. Ішов низько. Жертв немає», - розповів ставленик окупантів.

Російська влада помітно посилює заходи безпеки в Криму, що свідчить про зростання занепокоєння російської влади та цивільного населення щодо загрози в тилових районах. Наприклад, окупаційна влада встановила блокпости для огляду автомобілів та виявлення диверсантів у Севастополі.

Нагадаємо, раніше стало відомо про катастрофу росіян у Криму.

Також повідомлялося, що на зустрічі Зеленського із президентом Туреччини Ердоганом було підписано важливий документ.

Тим часом у росії продовжують горіти військкомати – у Мережу злили нове відео.