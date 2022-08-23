Росіянки сподіваються, що диктатор володимир путін відреагує на ці звернення і врятує їх синів.

Російські окупанти, які раніше підписали контракти, масово намагаються звільнитися, щоб більше не брати участі у війні в Україні. Їхні матері просять повернути синів додому або покращити умови їхнього перебування на фронті. Про це пише Обозреватель.

Зазначається, що матері російських військових масово пишуть звернення до президента росії володимира путін. При цьому вони скаржаться, що до їхніх синів ставляться як до худоби і витратного матеріалу, погано годують, не дають нормально екіпіровки, не відпускають у звільнювальні і не відзначають їхні бойові заслуги.

При цьому тим, хто не хоче більше воювати, не дають звільнитися достроково, і на їхню адресу надходять погрози. Тим же, хто все ж таки подав рапорт, влаштовують цькування.

"Командир частини власноруч порвав рапорт на очах мого сина і сказав, що жодних звільнень у його частині не буде і всі будуть тут до переможного кінця. Додому повернуться або з почестями, або у трунах, третього варіанта немає", - розповіла одна з росіянок.

Ще одна жінка поскаржилася, що командир її сина намагається вбити його, відправляючи на дуже небезпечні завдання, бо окупант хотів достроково звільнитися.

Росіянки сподіваються, що диктатор відреагує на ці звернення та врятує їхніх синів.

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