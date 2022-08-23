Війна в Україні триває вже майже півроку, і за цей час багато країн постачають нам не лише гуманітарну допомогу, а й допомагають озброєнням. Проте є держави, які за цей час не поставили до України жодного озброєння.

Як зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі всеукраїнського телемарафону, політичні дискусії західних партнерів про те, коли та яку зброю передавати, стоять Україні щоденні втрати на фронті. За його словами, серед країн Євросоюзу на даний момент не постачають нашій країні озброєння для боротьби з Росією лише дві держави – Австрія та Угорщина.

"За винятком Угорщини та Австрії, як нейтральної країни, зараз для жодної країни Європи постачання зброї в Україну не є табу, хоча було таким. Тому питання не в тому, що вони (країни ЄС, - ред.) проти, питання в тому , що, коли вони за, але у практичній площині з'являється багато різних речей, аргументів та дискусій", - сказав він.

Дмитро Кулеба підкреслив, що політичні дискусії західних партнерів про те, коли та яку зброю передавати, стоять Україні щоденні втрати на фронті.

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