Россиянки надеются, что диктатор владимир путин отреагирует на эти обращения и спасет их сыновей.

Российские оккупанты, ранее подписавшие контракты, массово пытаются уволиться, чтобы больше не участвовать в войне в Украине. Их матери просят вернуть сыновей домой или улучшить условия их пребывания на фронте. Об этом пишет Обозреватель.

Отмечается, что матери российских военных массово пишут обращения к президенту рф владимиру путину. При это они жалуются, что к их сыновьям относятся как к "скоту" и "расходному материалу", плохо кормят, не дают нормально экипировки, не отпускают в увольнительные и "не отмечают их боевые заслуги".

При этом тем, кто не хочет больше воевать, не дают уволиться досрочно, и в их адрес поступают угрозы. Тем же, кто все же подал рапорт, устраивают травлю.

"Командир части собственноручно порвал рапорт на глазах моего сына и сказал, что никаких увольнений в его части не будет и все будут здесь до победного конца. Домой вернутся либо с почестями, либо в гробах, третьего варианта нет", – рассказала одна из россиянок.

Еще одна женщина пожаловалась, что командир ее сына пытается его убить, отправляя на очень опасные задания, потому что оккупант хотел досрочно уволиться.

Россиянки надеются, что диктатор отреагирует на эти обращения и спасет их сыновей.

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