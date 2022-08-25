Укргідрометцентр попередив про одразу кілька небезпечних метеорологічних явищ на території України.

На четвер, 25 серпня, у шести областях України оголосили штормове попередження через погіршення погоди. Синоптики прогнозують сильні пориви вітру до 20 метрів за секунду. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

"25 серпня вдень у східних та південно-східних областях пориви вітру 15-20 м/с", - попереджають метеорологи.

І рівень небезпеки, жовтий, оголошено у Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській та Харківській областях.

Крім цього, у багатьох регіонах України переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Йдеться про північні, центральні, Донецьку, Харківську, Хмельницьку, Рівненську та Волинську області.

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«Кажуть, на тимчасово окупованій території Херсонщини також такі природні прояви, як і в Києві. Наші екологи кажуть, що нічого страшного нема. Звичайно, відбувається таке нетрадиційне, рідкісне явище, проте це пил, який мчить з відповідних територій нашої планети», - пояснив Братчук, додавши, що в природі таке буває.

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