В Сети появились кадры, похожие на кадры из фильма-катастрофы, как огромное песчаное цунами накрывает все строения.

Очевидцы также выкладывают фото, на которых из-за толстого песка пыли не видно ни солнца, ни домов, которые расположены чуть дальше.

Из-за тумана видимость в Абу-Даби сократилась до менее 500 метров, затем на региона обрушился сильный дождь.

Отметим, что пыльные бури в ОАЭ явление достаточно распространенное, а в особенности в восточных регионах страны, которые окружены бескрайними пустынными пространствами.

Добавим также, что пылевые бури несут определенную угрозу для человеческого организма - песок и пылевые частицы могут проникать в дыхательную систему и оказать на нее отрицательное воздействие, которое может привести к респираторным и легочным заболеваниям.

«Через неделю и следа от бури не будет. Это не рф, где полтора года бы чухались. Все уберут и восстановят моментом», «Стекломойщики, наверное, там в золоте ходят», «Ох, я видела такое вживую, и это очень страшно», «Это жесть! Была там, и когда вот такая херня, соседний билдинг даже не видно! Не дай Бог оказаться на улице, это всё в лёгкие!», - пишут в соцсетях комментаторы.

Добавим, раньше мощная пылевая буря разбушевалась на северо-западе Китая.

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