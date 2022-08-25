На четверг, 25 августа, в шести областях Украины объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды. Синоптики прогнозируют сильные порывы ветра до 20 метров в секунду. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"25 августа днем в восточных и юго-восточных областях порывы ветра 15-20 м/с", - предупреждают метеорологи.

І уровень опасности, желтый, объявлен в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях.

Помимо этого, во многих регионах Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Речь идет о северных, центральных, Донецкой, Харьковской, Хмельницкой, Ривненской и Волынской областях.

Ранее мы писали, Одесскую область и другие регионы Украины накрыло пылевое облако.

«Говорят, на временно оккупированной территории Херсонщины тоже такие природные проявления, как и в Киеве. Наши экологи говорят, что ничего страшного нет. Конечно, происходит такое нетрадиционное, редкое явление, тем не менее, это пыль, которая несется с соответствующих территорий нашей планеты», - объяснил Братчук, добавив, что в природе такое бывает.

Напонмим, Одесчину накрыло редкое явление, есть ли повод для паники

Напомним также, что стихия поглотила огромный город в считанные минуты.

Кроме того, Politeka.net писала, что на российский курорт обрушился водяной смерч.