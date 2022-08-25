Російські військові підпалили ліс на околиці захопленого Енергодара, після чого сталося коротке замикання і місто залишилося без світла та води. Про це повідомили місцеві паблики, інформацію підтвердив мер міста Дмитро Орлов. Судячи зі знімків, місто накрив дим від пожежі.

Внаслідок підпалу сталося коротке замикання, знеструмивши житлові будинки. Місцеві скаржаться на смог та запах гару. Також повідомляється про відсутність водопостачання. Місцеві ЗМІ пишуть, що роботу ЗАЕС зупинено, але підтвердження цьому поки що немає.

Мер міста Дмитро Орлов підтверджує повідомлення, що внаслідок ворожих обстрілів місто опинилося на межі гуманітарної катастрофи. За його словами, зараз з'ясовується, наскільки критична ситуація і чи можна її взагалі виправити.

Щодо подальшої роботи ЗАЕС - повідомив, що очікує офіційний коментар від "Енергоатому"

Варто також зазначити, що згідно супутникових знімків за 21 серпня, російські бронетранспортери були розгорнуті в межах 60 метрів від п'ятого реактора Запорізької АЕС в Енергодарі. Також у британській розвідці зазначили, що російські війська намагалися приховати військову техніку, припаркувавши її під повітряними трубами та містками.

Нагадаємо, що з'явилося важливе звернення до мешканців багатотисячного міста.

Як повідомляла Politeka, експерт пояснив шантаж росії навколо Запорізької АЕС.

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