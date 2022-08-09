Обстріли, мінування об'єктів та зберігання боєприпасів росіян на території найбільшої в Європі атомної електростанції в Енергодарі не що інше, як спроба виклянчити переговори. Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Марка Фейгіна.

Проте, за словами радника, Україна не піде на переговори через такий шантаж.

"Я думаю, що вони виклянчують переговори. Це абсолютно очевидно для нас. Щодо зерна не вийшло, мовляв, давайте зробимо через ядерний шантаж. Але теж не виходить... Ми не підемо на переговори з ними", - сказав Арестович.

Також він зазначив, що окупанти не наважаться підірвати АЕС, оскільки "нікому від цього не легше". Він вважає, що загрози не пройдуть для РФ "просто так" і відповідна реакція міжнародного співтовариства обов'язково буде.

Раніше ми писали, що російські загарбники бояться високоточної зброї ЗСУ не лише за своїми позиціями на тимчасово окупованих територіях України, а й безпосередньо на території Росії. Про це повідомляє Defense Express. Так, власні джерела сказали, що російське командування вирішило дещо зрушити польовий табір двох підрозділів 6-ї армії західного військового округу, який дислокується в Білгородській області. В результаті окупанти перемістили свій табір із селища Комсомольський, орієнтовно розташованого за 22-23 км від кордону з Україною, до селища Хохлове (50-51 км від України). Наголошується, що ворог таким чином хоче розмістити свої війська якнайдалі від високоточної української зброї.

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