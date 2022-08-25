Мэр города Дмитрий Орлов подтверждает сообщения, что в результате вражеских обстрелов город оказался на грани гуманитарной катастрофы.

Российские военные подожгли лес в окрестности захваченного Энергодара, после чего произошло короткое замыкание и город остался без света и воды. Об этом сообищили местные паблики, информацию подтвердил мэр города Дмитрий Орлов. Судя по снимках город накрыл дым от пожара.

В результате поджога произошло короткое замыкание, обесточив жилые дома. Местные жалуются на смог и запах гари. Также сообщается об отсутствии водоснабжения. Местные СМИ пишут, что работа ЗАЭС остановлена, но подтверждения этому пока нет.

Мэр города Дмитрий Орлов подтверждает сообщения, что в результате вражеских обстрелов город оказался на грани гуманитарной катастрофы. По его словам, сейчас выясняется насколько критична ситуация и можно ли ее вообще исправить.

По поводу дальнейшей работы ЗАЭС - сообщил, что ожидает официальный комментарий от "Энергоатома"

Стоит также отметить, что согласно спутниковым снимкам за 21 августа, российские бронетранспортеры были развернуты в пределах 60 метров от пятого реактора Запорожской АЭС в Энергодаре. Также в британской разведке отметили, что российские войска пытались скрыть военную технику, припарковав ее под воздушными трубами и мостиками.

Напомним, что появилось важное обращение к жителям многотысячного города.

Как сообщала Politeka, эксперт объяснил шантаж россии вокруг Запорожской АЭС.

Также Politeka писала, что в Запорожской ОВА рассказали об первоочередной задаче.