У тимчасово окупованому Херсоні російські окупанти стягують баржі під Антонівський міст, а ЗСУ тим часом поки що безуспішно намагаються зруйнувати міст.

Росіяни продовжують перекидати техніку через Антонівський міст під Херсоном, незважаючи на успішні удари ЗСУ по ньому. Адже як стратегічну артерію його будували з великим запасом міцності.

Про це розповів журналіст із Херсона Костянтин Риженко в ефірі "Радіо НВ".

Крім того, він наголосив, що міцними є дамба через Каховську ГЕС та ще один Антонівський міст – залізничний. Так просто їх неможливо зруйнувати.

За його словами, з об'єктивного погляду переправа через Антонівський міст працювала практично постійно, крім періоду сильних обстрілів - тоді міст тимчасово перекривали. Росіяни в цей час "тестували" переправу, пускаючи колони легкових і вантажних автомобілів, а також важку техніку. Паралельно міст намагалися ремонтувати.

"Тут або повністю потрібно зруйнувати міст, таким чином, щоб не було кілька прольотів, що дійсно дуже довго загальмує їх перекидання техніки та боєкомплекту. Або потрібно чітко розуміти, що будь-який обстріл сповільнює серйозні поступи всього на пару днів і ми граємо в гру "підстрелили - підлатали", - констатував він.

Нагадаємо, що ситуація суттєво змінилася, як ЗСУ карають росіян.

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