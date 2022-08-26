У цьому впевнений радник глави Офісу президента України Олексій Арестович.

«Коли кажуть, що ворог безкарно обстрілює наші міста, то це не так. З кінця червня ми почали потихеньку перетягувати на себе ініціативу завдяки постачанню західного озброєння. І покарання для супротивника стало щоденним», - заявив Арестович.

За його словами, щодня росіяни обстрілюють українські міста, у тому числі Харків, Миколаїв та Нікополь, але також щоденною стала і відповідь ЗСУ.

«Ми виносимо їхні командні пункти, склади з боєприпасами, місця скупчення техніки та живої сили. А на снарядах написано: за Харків, за Миколаїв, за Волноваху, за Маріуполь, за Чугуїв та ще за десятки міст та селищ. Наші союзники надсилають нам озброєння з написом за Прагу, за Катинь, за Варшаву. А на зустрічі в Рамштайні міністри оборони європейських країн тиснули руку Резнікову і казали: "Відомстіть їм за Полтаву, за Прагу, Париж», - розповів Арестович, додавши, що у російської федерації за 400 років накопичився довгий рахунок і своїм обстрілом вона тільки його збільшує.

Коментуючи удар по станції Чапліне на Дніпропетровщині, радник голови ОП припустив, що окупанти намагалися «зловити» на перегоні, або на стоянці військовий ешелон.

«Але, як завжди, промахнулися і потрапили по цивільним, бо вони криворукі дебіли. Вони ідіоти», - заявив Арестович.

Додамо, що тим часом стало відомо, що ЗСУ за добу знищили два склади БК, одну базу і два командні пункти РФ.

У ОК «Південь» повідомили, що українська авіація завдала ударів по росіянам в Архангельському та Бурханівці, а також по засобам ППО у Херсоні та Нововоскресенському.

Також завдавалися ракетно-артилерійські удари по росіянам у Снігурівці, Нововоскресенському та Чкаловому.

Нагадаємо, викрито новий план путіна, який збільшив штатну чисельність ЗС РФ.

Також повідомлялося про подробиці ударів по Криму.

Крім того, Politeka.net писала, що Данилов закликав готуватися до затяжної війни.