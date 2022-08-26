Россияне продолжают перебрасывать технику через Антоновский мост под Херсоном, несмотря на успешные удары ВСУ по нему. Ведь, как стратегическую артерию его строили с большим запасом прочности.
Об этом рассказал журналист из Херсона Константин Рыженко в эфире "Радио НВ".
Кроме того, он подчеркнул, что прочными являются дамба через Каховскую ГЭС и еще один Антоновский мост - железнодорожный. Так просто их невозможно разрушить.
По его словам, с объективной точки зрения переправа через Антоновский мост работала практически постоянно, кроме периода сильных обстрелов - тогда мост временно перекрывали. Россияне в это время "тестировали" переправу, пуская по нему колонны легковых и грузовых автомобилей, а также тяжелую технику. Параллельно мост пытались ремонтировать.
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"Здесь либо полностью нужно разрушить мост, таким образом, чтобы не было несколько пролетов, что действительно очень долго затормозит их переброску техники и боекомплекта. Либо нужно четко понимать, что любой обстрел замедляет серьезные продвижения всего на пару дней и мы играем в игру "подстрелили-подлатали", - констатировал он.
Напомним, ситуация существенно изменилась, как ВСУ наказывают россиян.
Как сообщала Politeka, Жданов раскрыл, что можно сделать с Крымским мостом.
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