Во временно оккупированном Херсоне российские оккупанты стягивают баржи под Антоновский мост, а ВСУ тем временем пока безуспешно пытаются разрушить мост.

Россияне продолжают перебрасывать технику через Антоновский мост под Херсоном, несмотря на успешные удары ВСУ по нему. Ведь, как стратегическую артерию его строили с большим запасом прочности.

Об этом рассказал журналист из Херсона Константин Рыженко в эфире "Радио НВ".

Кроме того, он подчеркнул, что прочными являются дамба через Каховскую ГЭС и еще один Антоновский мост - железнодорожный. Так просто их невозможно разрушить.

По его словам, с объективной точки зрения переправа через Антоновский мост работала практически постоянно, кроме периода сильных обстрелов - тогда мост временно перекрывали. Россияне в это время "тестировали" переправу, пуская по нему колонны легковых и грузовых автомобилей, а также тяжелую технику. Параллельно мост пытались ремонтировать.

"Здесь либо полностью нужно разрушить мост, таким образом, чтобы не было несколько пролетов, что действительно очень долго затормозит их переброску техники и боекомплекта. Либо нужно четко понимать, что любой обстрел замедляет серьезные продвижения всего на пару дней и мы играем в игру "подстрелили-подлатали", - констатировал он.

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