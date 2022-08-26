Синоптики оголосили штормове попередження для Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Там очікується сильний вітер, швидкість якого сягатиме 15-20 м/с.
У
Тим часом, в Укргідрометцентрі попередили про високу пожежну небезпеку у кількох регіонах.
"26-28 серпня у північних, центральних, Донецькій, Харківській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, 28 серпня та у Львівській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться у повідомленні.
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
"Всі близькі загинули": трагічне продовження отримала історія зі штурмом кафе у Дніпрі
Жертви є і багато: окупантів наздогнала кара прямо в готелі, фото
Чи може війна закінчитися до нового року та якими будуть наступні місяці: The Guardian дала 5 сценаріїв
"Найбільше мрію про…": дружина Комарова з "Світ навиворіт" у розкішному образі поділилася потаємним
За даними синоптиків, у п'ятницю, 26 серпня, утримається спекотна суха погода.
На заході, півночі, сході та центрі температура коливатиметься від +28°С до +35°С.
А у Херсонській та Запорізькій областях синоптики прогнозують грозові дощі, стовпчики термометра покажуть +30...+32°С, уночі — +19...+21°С.
Нагадаємо, Одещину накрило рідкісне явище, чи є привід для паніки
Нагадаємо також, що погода в Україні різко зіпсується, під загрозою шість областей.
Крім того, Politeka.net писала, що на російський курорт обрушився водяний смерч.