Синоптики объявили штормовое предупреждение для Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Там ожидается сильный ветер, скорость которого будет достигать 15-20 м/с.
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Между тем, в Укргидрометцентре предупредили о высокой пожарной опасности в нескольких регионах.
"26-28 августа в северных, центральных, Донецкой, Харьковской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, 28 августа и во Львовской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", — говорится в сообщении.
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По данным синоптиков, в пятницу, 26 августа, сохранится жаркая сухая погода.
На западе, севере, востоке и центре температура будет колебаться от +28°С до +35°С.
А в Херсонской и Запорожской областях синоптики прогнозируют грозовые дожди, столбики термометра покажут +30...+32°С, ночью — +19...+21°С.
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