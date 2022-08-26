В пятницу, 26 августа, в некоторых регионах Украины будет дуть ветер со скоростью до 20 метров в секунду.

Синоптики объявили штормовое предупреждение для Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Там ожидается сильный ветер, скорость которого будет достигать 15-20 м/с.

В Укргидрометцентре объявили I уровень опасности, желтый.

Между тем, в Укргидрометцентре предупредили о высокой пожарной опасности в нескольких регионах.

"26-28 августа в северных, центральных, Донецкой, Харьковской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, 28 августа и во Львовской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в пятницу, 26 августа, сохранится жаркая сухая погода.

На западе, севере, востоке и центре температура будет колебаться от +28°С до +35°С.

А в Херсонской и Запорожской областях синоптики прогнозируют грозовые дожди, столбики термометра покажут +30...+32°С, ночью — +19...+21°С.

Напонмим, Одесчину накрыло редкое явление, есть ли повод для паники

Напомним также, что погода в Украине резко испортится, под угрозой шесть областей

Кроме того, Politeka.net писала, что на российский курорт обрушился водяной смерч.