Ще один російський пропагандист приєднався до десятків тисяч мертвих окупантів, чиї "подвиги" він оспівував.

У росії у віці 50 років помер пропагандист кремля Дмитро Литовкін. Він працював у російському державному інформагенстві ТАСС та гучно вихваляв злочини окупантів в Україні. Відомо, що Литовкін також мав звання капітана третього рангу у запасі.

Російські ЗМІ повідомляють, що пропагандисту раптово стало погано, його госпіталізували в москві та ввели у штучну медикаментозну кому, але вивести з коми його вже не змогли.

Відзначимо, заа свою брехню Литовкін неодноразово отримував нагороди від уряду та подяки від російського диктатора володимира путіна. ЗМІ рф називали його "військовим експертом". Він був воєнкором видання "Известия" та відповідальним редактором газети "Независимое военное обозрение", де висвітлював теми, пов'язані з оборонно-промисловим комплексом рф та її армією.

Литовкін також працював із пропагандистськими телеканалами "Звезда" та "Царьград", де коментував паради на красній площі та "подвиги" російської армії в інших країнах.

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