В россии в возрасте 50 лет скончался пропагандист кремля Дмитрий Литовкин. Он работал в российском государственном информагентстве ТАСС и громко восхвалял преступления оккупантов в Украине. Известно, что у Литовкина также было звание капитана третьего ранга в запасе.
Российские СМИ сообщают, что пропагандисту внезапно стало плохо, его госпитализировали в москве и ввели в искусственную медикаментозную кому, но вывести из комы его уже не смогли.
Отметим, за свою ложь Литовкин неоднократно получал награды от правительства и благодарности от российского диктатора владимира путина. СМИ рф называли его "военным экспертом". Он был военкором издания "Известия" и ответственным редактором газеты "Независимое военное обозрение", где освещал темы, связанные с оборонно-промышленным комплексом россии и ее армией.
Литовкин также работал с пропагандистскими телеканалами "Звезда" и "Царьград", где комментрировал парады на красной площади и "подвиги" российской армии в других странах.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
Партизаны внесли коррективы в планы оккупантов, американцы раскрыли ряд неудач рф: "Хотя российская власть..."
Россияне накинулись на Лесю Никитюк, звезда резко ответила: "Не трогайте меня, уроды..."
Данилко в образе Сердючки оригинально отомстил россиянам: «Все, никакого аргумента»
Судья "Танців з зірками" Чмерковский показал подросшего сына и красотку-жену: "Прекрасная семья!"
Напомним, скандальную украинскую преподавательницу подозревают в госизмене.
Как сообщала Politeka, коллаборанта-чиновника нашли в петле.
Кроме того, Politeka.net писала, что Данилов призвал готовиться к затяжной войне.