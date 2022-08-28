Еще один российский пропагандист присоединился к десяткам тысяч мертвых оккупантов, чьи "подвиги" он воспевал.

В россии в возрасте 50 лет скончался пропагандист кремля Дмитрий Литовкин. Он работал в российском государственном информагентстве ТАСС и громко восхвалял преступления оккупантов в Украине. Известно, что у Литовкина также было звание капитана третьего ранга в запасе.

Российские СМИ сообщают, что пропагандисту внезапно стало плохо, его госпитализировали в москве и ввели в искусственную медикаментозную кому, но вывести из комы его уже не смогли.

Отметим, за свою ложь Литовкин неоднократно получал награды от правительства и благодарности от российского диктатора владимира путина. СМИ рф называли его "военным экспертом". Он был военкором издания "Известия" и ответственным редактором газеты "Независимое военное обозрение", где освещал темы, связанные с оборонно-промышленным комплексом россии и ее армией.

Литовкин также работал с пропагандистскими телеканалами "Звезда" и "Царьград", где комментрировал парады на красной площади и "подвиги" российской армии в других странах.

Напомним, скандальную украинскую преподавательницу подозревают в госизмене.

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