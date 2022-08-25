Олексій Данілов закликав українців довіряти заявам лише військових щодо того, що може далі відбуватися на фронті.

Війна з росією буде великою та складною. Нині як військовим, так і українському народу потрібно докласти максимум зусиль, щоб перемогти російських загарбників.

Про це попередив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов в ефірі "Радіо Свобода".

Секретар РНБО зазначив, що українському суспільству та військовослужбовцям потрібно докласти максимум зусиль, щоб Україна здобула перемогу над російськими окупантами.

"Нам треба набратися терпіння. Буде дуже складно. Легко не буде. Якщо хтось вважає, що ми вже пройшли якийсь рубікон і далі буде, як кажуть у народі, як по маслу – такого не буде. Ми матимемо велику війну з цією країною, і нам потрібно буде докласти багато зусиль, нашим воїнам, усьому нашому суспільству, щоб перемога була за нами", – наголосив Олексій Данілов.

При цьому він закликав українців довіряти заявам лише військових щодо того, що може надалі відбуватися на фронті. При цьому Данілов запевнив, що вся територія нашої країни, включаючи Крим та Донбас, буде деокупована - питання лише в часі та ціні, яку доведеться заплатити.

Нагадаємо, що Данилов відреагував на рішення європейських країн.

Як повідомляла Politeka, Данілов відповів на питання про терміни контрнаступу.

Також Politeka писала, що Данілов нагримав на чоловіків, які рвуться з України і сказав, що їм робити.



