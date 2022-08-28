У Пакистані йдуть страшні повені — загинула майже 1000 людей, мільйони залишилися без житла. 26 серпня в країні оголосили надзвичайний стан у зв'язку з повенями через безперервні мусонні дощі.
Сотні тисяч будинків виявилися зруйнованими. Так, наприклад, готель New Honeymoon, розташований на березі річки Сват та який був одним із найбільших в окрузі, виявився повністю змитим потужною хвилею.
Очевидці публікують вражаючі кадри НП: спочатку падає частина стіни, а за кілька хвилин - вся будівля готелю.
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На щастя, минулося без жертв, оскільки туристи й персонал залишили готель ще минулої середи, дотримуючись інструкцій уряду з евакуації.
Відзначимо, цьогоріч сезон мусонів розпочався в Пакистані на місяць раніше, ніж зазвичай. Безперервні зливи вже пошкодили 170 тисяч будинків і зруйнували 150 мостів.
За оцінками влади, стихія так чи інакше торкнулася 33 мільйонів людей, або близько 15% жителів Пакистану.
Нагадаємо, раніше стало відомо про катастрофу росіян у Криму.
Також повідомлялося, що американці розсекретили реальну ситуацію з вибузами в Криму та Білгородській області рф, кадри нової НП.
Тим часом у росії продовжують горіти військкомати – у Мережу злили нове відео.