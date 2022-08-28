Останні масштабні та руйнівні зливи були зафіксовані в країні 2010 року, коли загинули 1700 людей.

У Пакистані йдуть страшні повені — загинула майже 1000 людей, мільйони залишилися без житла. 26 серпня в країні оголосили надзвичайний стан у зв'язку з повенями через безперервні мусонні дощі.

Сотні тисяч будинків виявилися зруйнованими. Так, наприклад, готель New Honeymoon, розташований на березі річки Сват та який був одним із найбільших в окрузі, виявився повністю змитим потужною хвилею.

Очевидці публікують вражаючі кадри НП: спочатку падає частина стіни, а за кілька хвилин - вся будівля готелю.

This is not a result of Natural Disaster. This is a result of Bad Construction, inadequate foundation and corrupt officials. There are many buildings in #Pakistan built inadequate which are a death trap. Pakistan has a Building Code but No One follows it because of corruption. pic.twitter.com/uqRgJJn5GF — Tony Ashai (@tonyashai) August 26, 2022

На щастя, минулося без жертв, оскільки туристи й персонал залишили готель ще минулої середи, дотримуючись інструкцій уряду з евакуації.

Відзначимо, цьогоріч сезон мусонів розпочався в Пакистані на місяць раніше, ніж зазвичай. Безперервні зливи вже пошкодили 170 тисяч будинків і зруйнували 150 мостів.

За оцінками влади, стихія так чи інакше торкнулася 33 мільйонів людей, або близько 15% жителів Пакистану.

Нагадаємо, раніше стало відомо про катастрофу росіян у Криму.

Також повідомлялося, що американці розсекретили реальну ситуацію з вибузами в Криму та Білгородській області рф, кадри нової НП.

Тим часом у росії продовжують горіти військкомати – у Мережу злили нове відео.