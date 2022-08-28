В Пакистане идут страшные наводнения — погибли почти 1000 человек, миллионы остались без жилья. 26 августа в стране объявили чрезвычайное положение в связи с наводнениями из-за непрерывных муссонных дождей.
Сотни тысяч домов оказались разрушенными. Так, например, гостиница New Honeymoon, расположенная на берегу реки Сват и которая была одной из самых больших в округе, оказалась полностью смыта мощной волной.
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К счастью, обошлось без жертв, поскольку туристы и персонал покинули гостиницу еще в прошлую среду, следуя инструкциям правительства по эвакуации.
Отметим, в этом году сезон муссонов начался в Пакистане на месяц раньше обычного. Непрерывные ливни уже повредили 170 тысяч домов и разрушили 150 мостов.
По оценкам властей, стихия так или иначе затронула 33 миллиона человек, или около 15% жителей Пакистана.
Напомним, ранее стало известно о катастрофе россиян в Крыму.
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