Последние масштабные и разрушительные ливни были зафиксированы в стране в 2010 году, когда погибли 1700 человек.

В Пакистане идут страшные наводнения — погибли почти 1000 человек, миллионы остались без жилья. 26 августа в стране объявили чрезвычайное положение в связи с наводнениями из-за непрерывных муссонных дождей.

Сотни тысяч домов оказались разрушенными. Так, например, гостиница New Honeymoon, расположенная на берегу реки Сват и которая была одной из самых больших в округе, оказалась полностью смыта мощной волной.

Очевидцы публикуют впечатляющие кадры ЧП: сначала падает часть стены, а через несколько минут - все здание отеля.

This is not a result of Natural Disaster. This is a result of Bad Construction, inadequate foundation and corrupt officials. There are many buildings in #Pakistan built inadequate which are a death trap. Pakistan has a Building Code but No One follows it because of corruption. pic.twitter.com/uqRgJJn5GF — Tony Ashai (@tonyashai) August 26, 2022

К счастью, обошлось без жертв, поскольку туристы и персонал покинули гостиницу еще в прошлую среду, следуя инструкциям правительства по эвакуации.

Отметим, в этом году сезон муссонов начался в Пакистане на месяц раньше обычного. Непрерывные ливни уже повредили 170 тысяч домов и разрушили 150 мостов.

По оценкам властей, стихия так или иначе затронула 33 миллиона человек, или около 15% жителей Пакистана.

Напомним, ранее стало известно о катастрофе россиян в Крыму.

Также сообщалось, что американцы рассекретили реальную ситуацию с выбузами в Крыму и Белгородской области рф, кадры нового ЧП.

Тем временем в россии продолжают гореть военкоматы - в Сеть слили новое видео.