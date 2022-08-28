В Харкові та області випав великий град. Про погодний удар повідомляють місцеві Telegram-канали.
"Пройшов сильний дощ з градом. Град був розміром і з куряче яйце, і з волоський горіх. На городі побило огірки й помідори", — скаржаться мешканці області.
За прогнозами синоптиків, така погода зберігатиметься до кінця дня.
Синоптик Наталка Діденко прогнозує, що понеділок в Україні відзначиться високою температурою повітря, спекою та задухою, перед прийдешнім похолоданням.
29-го серпня температура повітря становитиме впродовж дня +29+33 градуси. А ось західна частина почне відчувати вже свіжішу повітряну масу - там завтра +23+28 градусів.
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Дощі з грозами, переважно локального характеру, пройдуть на крайньому сході України, а в другій половині дня та надвечір прийдуть до західних областей і дістануться Житомирщини й Київщини.
На решті території домінуватиме суха погода.
Надалі температура повітря в Україні почне поступово знижуватися і вже 1-2 вересня на заході та півночі буде навіть холоднувато, +18+23 градуси, у центрі +20+25 градусів а на півдні та сході +25+29 градусів.
Нагадаємо, раніше стало відомо про катастрофу росіян у Криму.
Також повідомлялося, що американці розсекретили реальну ситуацію з вибузами в Криму та Білгородській області рф, кадри нової НП.
Тим часом у росії продовжують горіти військкомати – у Мережу злили нове відео.