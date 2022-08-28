В Харькове и области выпал большой град. О погодном ударе сообщают местные Telegram-каналы.
"Прошел сильный дождь с градом. Град был размером и с куриное яйцо, и с грецкий орех. На огороде побило огурцы и помидоры", - жалуются жители области.
По прогнозам синоптиков такая погода будет сохраняться до конца дня.
Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что понедельник в Украине отметится высокой температурой воздуха, жарой и духотой, перед грядущим похолоданием.
29 августа температура воздуха будет составлять в течение дня +29+33 градуса. А вот западная часть начнет ощущать уже более свежую воздушную массу – там завтра +23+28 градусов.
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Дожди с грозами, преимущественно локального характера, пройдут на крайнем востоке Украины, а во второй половине дня и к вечеру придут в западные области и доберутся Житомирщины и Киевщины.
На остальной территории будет доминировать сухая погода.
В дальнейшем температура воздуха в Украине начнет постепенно снижаться и уже 1-2 сентября на западе и севере будет даже холодновато, +18+23 градусов, в центре +20+25 градусов, а на юге и востоке +25+29 градусов.
Напомним, ранее стало известно о катастрофе россиян в Крыму.
Также сообщалось, что американцы рассекретили реальную ситуацию с выбузами в Крыму и Белгородской области рф, кадры нового ЧП.
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