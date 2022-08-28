У неділю, 28 серпня, українські захисники завдали нищівщих ударів по базах окупантів в Херсонській та Запорізькій областях.

У тимчасово окупованій Новій Каховці знищено склад боєприпасів російських військових біля заводу "Сокіл". Про це повідомляють місцеві мешканці у соцмережах.

Як зазначається, по заводу "Сокіл" прилетіло п'ять снарядів, він практично повністю знищений, а разом з ним і база окупантів.

Вночі, в Мелітополі та в 10 км від міста гриміли потужні вибухи. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

За попередньою інформацією в селищі Мирному в Запорізькій області зруйновано одну з будівель, в якій велась підготовка до псевдореферендуму. А в Мелітополі зруйновано одну з найбільших ворожих військових баз на територій заводу «Автокольорлит».

"Пізніше дамо детальнішу інформацію про втрати ворога, проте одне можемо сказати напевно - окупантам на українській землі м’яко кажучи некомфортно і їм тут не раді. Вже протягом 3-х тижнів кожного дня у них щось трапляється. Чекаємо на жест доброї волі - вони мають піти з тимчасово окупованих територій", — наголосив Федоров.

Нагадаємо, раніше стало відомо про катастрофу росіян у Криму.

Також повідомлялося, що американці розсекретили реальну ситуацію з вибузами в Криму та Білгородській області рф, кадри нової НП.

Тим часом у росії продовжують горіти військкомати – у Мережу злили нове відео.