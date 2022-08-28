Во временно оккупированной Новой Каховке уничтожен склад боеприпасов российских военных у завода "Сокол". Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
Как отмечается, по заводу "Сокол" прилетело пять снарядов, он практически полностью уничтожен, а вместе с ним и база оккупантов.
Ночью в Мелитополе и в 10 км от города гремели мощные взрывы. Об этом сообщил мэр Иван Федоров.
По предварительной информации в поселке Мирном в Запорожской области разрушено одно из зданий, в котором велась подготовка к псевдореферендуму. А в Мелитополе разрушена одна из крупнейших вражеских военных баз на территории завода «Автоцветлит».
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"Позже дадим более подробную информацию о потерях врага, однако одно можем сказать наверняка - оккупантам на украинской земле мягко говоря некомфортно и им здесь не рады. Уже в течение 3-х недель каждый день у них что-то случается. Ждем жест доброй воли - они должны уйти с временно оккупированных территорий", - подчеркнул Федоров.
Напомним, ранее стало известно о катастрофе россиян в Крыму.
Также сообщалось, что американцы рассекретили реальную ситуацию с выбузами в Крыму и Белгородской области рф, кадры нового ЧП.
Тем временем в россии продолжают гореть военкоматы - в Сеть слили новое видео.