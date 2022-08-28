В воскресенье, 28 августа, украинские защитники нанесли сокрушительные удары по базам оккупантов в Херсонской и Запорожской областях.

Во временно оккупированной Новой Каховке уничтожен склад боеприпасов российских военных у завода "Сокол". Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Как отмечается, по заводу "Сокол" прилетело пять снарядов, он практически полностью уничтожен, а вместе с ним и база оккупантов.

Ночью в Мелитополе и в 10 км от города гремели мощные взрывы. Об этом сообщил мэр Иван Федоров.

По предварительной информации в поселке Мирном в Запорожской области разрушено одно из зданий, в котором велась подготовка к псевдореферендуму. А в Мелитополе разрушена одна из крупнейших вражеских военных баз на территории завода «Автоцветлит».

"Позже дадим более подробную информацию о потерях врага, однако одно можем сказать наверняка - оккупантам на украинской земле мягко говоря некомфортно и им здесь не рады. Уже в течение 3-х недель каждый день у них что-то случается. Ждем жест доброй воли - они должны уйти с временно оккупированных территорий", - подчеркнул Федоров.

Напомним, ранее стало известно о катастрофе россиян в Крыму.

Также сообщалось, что американцы рассекретили реальную ситуацию с выбузами в Крыму и Белгородской области рф, кадры нового ЧП.

Тем временем в россии продолжают гореть военкоматы - в Сеть слили новое видео.