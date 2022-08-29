Окупанти намагаються переформатувати "референдум" і хочуть робити це в рамках соціологічного опитування з 11 по 17 вересня і після цього підбити підсумки. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону.

Він уточнив, що раніше росіяни хотіли провести цей псевдореферендум наприкінці серпня, але сьогодні вже 11 вересня вони не бачать, як його провести.

"Сьогодні не йдеться і про єдиний день проведення "референдуму" з кількох причин. Перша та основна причина - наднизька явка та активність наших мешканців щодо участі у цьому фейковому "референдумі". Вони тепер хочуть провести його в рамках соціологічного опитування з 11 по 17 вересня , а потім підбивати підсумки", - попередив Іван Федоров.

Щоб сфальсифікувати результати цього "соцопитування", кремль має намір відкрити дільниці для голосування також в інших окупованих містах і навіть на території самої росії.

"Передусім, в агітаційній групі, яка ходитиме, має бути мешканець Криму, який і до 2014 року проживав у Криму і вільно володіє українською мовою. Тим самим вони хочуть сказати, що на українське населення ніхто не тиснутиме", – розповів Іван Федоров.

Ситуація на Запоріжжі різко змінилася, як зазначив мер тимчасово окупованого Мелітополя, останніми днями в українські спецслужби надходить все більше дзвінків від колаборантів, які змінили свою думку і більше не хочуть співпрацювати із російськими загарбниками.

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