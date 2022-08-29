Прежде всего, в агитационной группе, которая будет ходить, должен быть житель Крыма.

Оккупанты пытаются переформатировать "референдум" и хотят делать это в рамках социологического опроса с 11 по 17 сентября и после этого подвести итоги. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона.

Он уточнил, что раньше россияне хотели провести этот псевдореферендум в конце августа, но сегодня уже даже 11 сентября они не видят, как его провести.

"Сегодня речь не идет и о едином дне проведения "референдума" по нескольким причинам. Первая и основная причина - сверхнизкая явка и активность наших жителей по участию в этом фейковом "референдуме". Они хотят провести его в рамках социологического опроса с 11 по 17 сентября, а затем подводить итоги", - предупредил Иван Федоров.

Чтобы сфальсифицировать результаты этого "соцопроса", кремль намерен открыть участки для голосования также в других оккупированных городах и даже на территории самой россии.

"Прежде всего, в агитационной группе, которая будет ходить, должен быть житель Крыма, который и до 2014 года проживал в Крыму и свободно владеет украинским языком. Тем самым они хотят сказать, что на украинское население никто не будет давить", – рассказал Иван Федоров.

Ситуация на Запорожье резко изменилась, как отметил мэр временно оккупированного Мелитополя, в последние дни в украинские спецслужбы поступает все больше звонков от коллаборантов, которые изменили свое мнение и больше не хотят сотрудничать с российскими захватчиками.

Напомним, мужчинам разрешат выезжать из Украины уже в сентябре.

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