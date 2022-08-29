Російський диктатор володимир путін відсторонив міністра оборони Сергія Шойгу від керівництва після провалу в Україні.

Про це йдеться у звіті британських розвідників, який оприлюднило Міністерство оборони Великобританії на офіційній Twitter-сторінці 29 серпня.

Британці відзначають, що напередодні незалежні російські ЗМІ повідомляли, що через проблеми, з якими стикається росія у своїй війні проти України, міністр оборони рф Сергій Шойгу зараз відсторонений від російського керівництва, а оперативні командири безпосередньо інформують диктатора володимира путіна про хід війни.

"Російські офіцери та солдати, які мають власний досвід війни, ймовірно, регулярно висміюють Шойгу за його неефективне та відсутнє керівництво, оскільки прогрес росії зупинився", — вважають у Міноборони Великобританії.

Розвідники також наголосили на нестачі військового досвіду в міністра оборони рф.

"Шойгу, ймовірно, довго намагався подолати свою репутацію нестачі військового досвіду, оскільки більшу частину своєї кар’єри він провів у будівельному секторі та Міністерстві надзвичайних ситуацій", — зазначають експерти.

Нагадаємо, ЗСУ тепер щодня знищують бази, місця скупчення техніки та живої сили, склади з боєприпасами росіян.

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