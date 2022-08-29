Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний звернувся до народу у День пам'яті захисників України, який загинув, борючись за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність нашої країни. У своєму Facebook командуючий армією пообіцяв, що жодне людське життя, відібране ворогом, не буде марним – ми продовжуватимемо боротьбу до нашої перемоги.

"На жаль, герої вмирають. Вони знаходять вічне життя і вічну славу, залишаються нашим духовним орієнтиром і прикладом для майбутніх поколінь українців. Але їх більше немає для тих, хто потребує живих. Схиляю голову і поділяю разом із близькими та рідними біль непоправної втрати. "Дякую за найбільшу жертву, свідомо віддану своїй державі. Так твориться історія і формується нація, якими захоплюватиметься світ", - написав Залужний у своєму зверненні.

Головнокомандувач Збройних Сил України також додав, що кожного дня ми повинні пам'ятати про ціну, яку заплатив і продовжує платити наш народ за свою свободу.

Зазначимо, раніше Залужний повідомив приблизну кількість українських втрат на цій війні. За словами Головнокомандувача, ця цифра є близькою до 9 тисяч загиблих воїнів, які віддали своє життя за Україну.

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