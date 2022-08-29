Президент російської федерації володимир путін серйозно побоюється за свою безпеку, тому постійно змінює оточення та охоронців. За словами військового експерта Івана Ступака, російського диктатора найближчим часом можуть "прибрати" спецслужби, але за однієї умови. Про це він розповів виданню "Главред".

За його словами, подібний сценарій для путіна можливий лише тоді, коли його подальше існування стане перепоною для багатьох великих чиновників росії.

"Раніше вони могли в четвер сісти на private jet, полетіти в Ніццу, зіграти в казино в Монако, а в неділю повернутися. Зараз такого немає - грошей вище за дах, а витратити їх не можна. І коли ситуація стане критичною для генералів, тоді, можливо, вони ухвалять таке рішення", - прогнозує Іван Ступак.

Іван Ступак не виключив також, що найближчим часом росією пройде низка "випадкових" самогубств серед вищих чиновників військово-промислового комплексу. Це буде пов'язано з невдачами, з якими армія Росії стикається на війні в Україні.

"ФСБ ритиме землю і стовідсотково знайде історії, коли бралися мільярди доларів на виробництво певних коштів і третина або два з цих коштів розкрадалися", - коментує Ступак.

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