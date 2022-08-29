Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обратился к народу в День памяти защитников Украины, который погибли, сражаясь за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашей страны. В своем Facebook командующий армией пообещал, что ни одна человеческая жизнь, отнятая врагом, не будет тщетной – мы будем продолжать борьбу до нашей победы.

"К сожалению, герои умирают. Они обретают вечную жизнь и вечную славу, остаются нашим духовным ориентиром и примером для будущих поколений украинцев. Но их больше нет для тех, кто нуждается в живых. Склоняю голову и разделяю вместе с близкими и родными боль невосполнимой потери. Спасибо за величайшую жертву, сознательно отданную своему государству. Так творится история и формируется нация, которыми будет восхищаться мир", - написал Залужный в своем обращении.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины также добавил, что каждый день мы должны помнить о цене, которую заплатил и продолжает платить наш народ за свою свободу.

Отметим, ранее Залужный сообщил приблизительное число украинских потерь на этой войне. По словам Главнокомандующего, эта цифра близка к 9 тысячам погибших воинов, которые отдали свою жизнь за Украину.

Напомним, "Будет интересная вещь": что произойдет с ценами уже в ближайшее время.

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