В осінньо-зимовий період можуть відбутися зрушення на фронті, які змінять хід війни. Саме цей період покаже підготовку українських військ до визволення тимчасово окупованих територій від російської армії. Таку думку висловив генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун розповів в ефірі "FreeДом".

За його словами, вже восени українські військові можуть продемонструвати на полі бою свої навички після навчання влітку.

"У нас це літо було для того, щоб оцінити ситуацію на фронті, оцінити ті резерви, які має противник, накопичити свої резерви. У нас йде інтенсивне навчання наших бійців. Ми також підтягуємо деякі речі до фронту, тому є надія, що саме осінь покаже, як ми готувалися, яке у нас бажання, а воно у нас дуже велике – звільнити свою територію. Тому подивимося, що станеться восени-взимку", - сказав Ягун.

Раніше ми писали, що росіяни вже усвідомили, що не можуть проводити більше однієї наступальної операції одночасно. Тому росія готується до більш потужного наступу українських сил, а тому коригує перекидання військових та техніки та змінює пріоритети. Про це вказують аналітики американського Інституту вивчення війни. Тепер же, за даними аналітиків, росія готується до оборони Мелітополя, оскільки це важливий логістичний шлях між Ростовською областю Росії та півднем України.

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