В осенне-зимний период могут произойти сдвиги на фронте, которые изменят ход войны. Именно этот период покажет подготовку украинских войск к освобождению временно оккупированных территорий от российской армии. Такое мнение высказал генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун рассказал в эфире "FreeДом".

По его словам, уже осенью украинские военные могут продемонстрировать на поле боя свои навыки после прохождения учений летом.

"У нас это лето было для того, чтобы оценить ситуацию на фронте, оценить те резервы, которые имеет противник, накопить свои резервы. У нас идет интенсивное учеба наших бойцов. Мы также подтягиваем некоторые вещи к фронту, поэтому есть надежда, что именно осень покажет, как мы готовились, какое у нас желание, а оно у нас очень большое – освободить свою территорию. Поэтому посмотрим, что произойдет осенью-зимой", — сказал Ягун.

Ранее мы писали, что россияне уже осознали, что не могут проводить больше одной наступательной операции одновременно. Потому россия готовится к более мощному наступлению украинских сил, а потому корректирует опрокидывание военных и техники и меняет приоритеты. На это указывают аналитики американского Института изучения войны. Теперь же, по данным аналитиков, россия готовится к обороне Мелитополя, поскольку это важный логистический путь между Ростовской областью рф и югом Украины.

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