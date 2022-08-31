Хлопець запитав про білу тканину та добив їх питанням – видати дозвіл на проведення масового заходу за участю ЗСУ.

Збройні Сили України розпочали наступ на Півдні. У мережі вже тролять окупантів, що біжать з окупованих територій. Так, український блогер та волонтер Антон Скуратов зателефонував поліцейським окупантів у тимчасово окуповану Нову Каховку на Херсонщині та запитав, чи замовляли вони білу тканину для прапорів.

Відео з'явилося в телеграмі Obozrevatel.

Зокрема, полотнища такого кольору військові використовують, коли хочуть скласти зброю і здатися або розпочати переговори. Блогер подзвонив і прикинувся продавцем білої тканини. В окупантів Антон почав уточнювати, коли доставити замовлення.

"З приводу вашого замовлення дзвонимо, щодо білої тканини. Ми вже її підготували. Ми вже підготували та порізали на прапори", - заявив Антон Скуратов.

У поліції спочатку зазначили, що нічого не замовляли, а потім вирішили перевірити ще раз. Там пізніше все ж таки захотіли забрати замовлення, не розуміючи, що це тролінг.

Коли блогер відчув бажання окупантів забрати замовлення - він запросив поліцейських під'їхати на Антонівський міст у Херсоні, яким ЗСУ постійно завдають прицільних ударів.

Щоб "добити" представника поліції, Антон Скуратов спитав, як можна отримати дозвіл на проведення масового заходу на честь майбутнього звільнення Херсонської області, щоб привітати українських військових. Після цього окупант не витримав і повісив слухавку.

Українці у коментарях похвалили за тролінг та гарний настрій: "Я в захваті, супер", "Білу тканину, а для тих, хто не хоче білу тканину, тим чорні мішки", "Пацан красава", "Респект".

Нагадаємо, чоловікам дозволять виїжджати з України вже у вересні.

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