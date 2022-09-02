Таке рішення ухвалили для того, щоб уникнути санкцій США та Заходу.

Російська економіка, незважаючи на найжорсткіші та наймасштабніші в історії санкції, тримається на плаву. Але при цьому така стійкість лише справа часу.

Незважаючи на заходи, вжиті російським урядом, щоб допомогти економіці витримати агресивний режим санкцій Заходу, проблеми ускладнюються. Нещодавно навіть Китай залишив росію без необхідних складових, пишуть "Известия".

На сучасний тягач 5490 на ЗПГ, виробництво якого запустили у лютому 2020 року. Китайськими моторами комплектували самоскиди на метані, ці двигуни йшли і на автобуси "Нефаз", що працюють на метані (підприємство входить у периметр "КамАЗу").

За словами кількох джерел, КамАЗ в умовах санкцій також розглядав можливість встановлення дизельних Weichai на свою вантажну техніку класичного покоління К3.

Але китайська Weichai Power Co. Ltd призупинила постачання газових двигунів для "КамАЗу". Таке рішення ухвалили для того, щоб уникнути санкцій США та Заходу.

Уточнюється, що сталося через позицію влади КНР, яка застерегла корпорацію від роботи з підсанкціонними компаніями з росії. Двигуни Weichai встановлювали на тягачі покоління К4, що працюють на газомоторному паливі (скраплений або природний газ компримований).

Нагадаємо, які ще країни, окрім Китаю, виступають проти ізоляції Росії.

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