Такое решение приняли для того, чтобы избежать санкций США и Европы.

Российская экономика, несмотря на самые жесткие и масштабные в истории санкции, держится на плаву. Но при этом такая устойчивость – лишь дело времени.

Несмотря на меры, принятые российским правительством, чтобы помочь экономике выдержать агрессивный режим санкций Запада, проблемы усугубляются. Недавно даже Китай оставил рф без необходимых складовых, пишут "Известия".

На современный тягач 5490 на СПГ, производство которого запустили в феврале 2020 года. Китайскими моторами комплектовали самосвалы на метане, эти двигатели шли и на работающие на метане автобусы "Нефаз" (предприятие входит в периметр "КамАЗа").

По словам нескольких источников, "КамАЗ" в условиях санкций также рассматривал возможность установки дизельных Weichai на свою грузовую технику классического поколения К3.

Но китайская Weichai Power Co. Ltd приостановила поставки газовых двигателей для "КамАЗа". Такое решение приняли для того, чтобы избежать санкций США и Европы.

Уточняется, что произошло из-за позиции властей КНР, которые предостерегли корпорацию от работы с подсанкционными компаниями из россии. Двигатели Weichai устанавливали на тягачи поколения К4, работающие на газомоторном топливе (сжиженный или компримированный природный газ).

Напомним, какие еще страны, кроме Китая, выступают против изоляции россии.

Как сообщала Politeka, Рф запустит иранский спутник-шпион для слежки за Украиной.

Также Politeka писала, что Ким рассказал, каким должен быть человек, подменяющий российского диктатора.